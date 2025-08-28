Ankara’nın Uçuş Merkezi Olacağına İnanıyorum

GÜRSEL BARAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ile bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Hilmi Yaman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Baran, Yaman ve ekibine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, “Hilmi Yaman başkanlığında Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de etkili çalışmalar yapacaklar” dedi. Ayrıca Yaman’ın yeniden başkan seçilmesini, başarılarının bir sonucu olarak değerlendirdi. “Yeni dönemi tebrik ediyor, Ankara için yapacakları vizyoner çalışmalarda üstün başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

ANKARA’NIN UÇUŞ MERKEZİ OLMASI STRATEJİK BİR HAMLEDİR

Baran, Ankara’nın son yıllarda sanayi, ticaret ve turizm alanında önemli bir gelişme kaydettiğini belirtti. Şehir, Türkiye’nin önemli üretim, ticaret ve ihracat merkezlerinden biri haline geldi. Baran, “Ankara’nın gelişimi, yurtdışına direkt uçuşların artışıyla direkt bağlantılı” dedi. Baran ayrıca, “Ankara’nın coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik üstünlükleri sayesinde yurt içi ve uluslararası uçuşların merkezi haline gelmesi hem Başkentimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinden bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

ANKARA’YA HİZMET, TÜRKİYE’YE HİZMETTİR

ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak da Ankara’ya yapılan hizmetlerin Türkiye’ye hizmet anlamına geldiğini ifade etti. AHİD ve Hilmi Yaman’ın çalışmalarının önemine dikkat çekerken, “Ankara’ya hizmet edenlerin heyecanını yakalayan Hilmi Yaman’a teşekkür ediyorum. Bu heyecanı aşk ve şevkle, birlik ruhuyla yürütüyor. Allah güç ve kuvvet versin. Ankara’ya hizmet, Türkiye’ye hizmet demektir” dedi. Karabudak, bu hizmetin vatan ve Müslüman camiasına katkıda bulunduğunu da ekledi.

ANKARA’NIN MARKA DEĞERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Hilmi Yaman, Ankaralılar Derneği’nin yanında olan ve Ankara’nın sorunları için mücadele eden ATO Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür etti. Yaman, “Yeni dönemimizin, yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte derneğimiz ve Ankara’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Ankara’nın marka değeri için, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde elimizden gelen en iyi çalışmaları yapıyoruz ve daha fazlasını sağlayacağız” şeklinde açıklamada bulundu.