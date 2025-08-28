Ankara’nın Uçuş Merkezi Olması Gerek

GÖRÜŞME VE TEBRİKLER

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ile bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Yaman’a yeni görevinde ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Baran, “Hilmi Yaman başkanlığında Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de önemli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Yaman’ın güven tazeleyerek başkanlığa yeniden seçilmesi, başarısının doğal sonucudur. Yeni dönemi tebrik ediyor, Ankara için ortaya koyacakları vizyoner çalışmalarda üstün başarılar diliyorum” dedi.

ULAŞIMDA STRATEJİK ADIMLAR

Baran, Ankara’nın sanayi, ticaret ve turizm alanında hızla geliştiğini belirterek, “Ankara’nın coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik üstünlükleri sayesinde yurt içi ve uluslararası uçuşların merkezi haline gelmesi hem Başkentimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm hükümet üyelerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’ya hizmet, Türkiye’ye hizmettir

ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Ankara’ya hizmet etmenin Türkiye’ye hizmet etmek anlamına geldiğini dile getirerek, “Ankara’ya hizmet edenlerin heyecanını yakalayan Hilmi Yaman’a teşekkür ediyorum. Bu heyecanı aşkla şevkle, birliktelik ruhuyla ve şerefle yürütüyor. Allah güç ve kuvvet versin. Ankara’ya hizmet, Türkiye’ye hizmet demektir, Türkiye’ye hizmet vatana ve Müslüman camiasına hizmet demektir. Bu hizmetiniz daim olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MARKA DEĞERİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Hilmi Yaman ise, derneğin Ankara’nın marka değerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını vurguladı. “Yeni dönemimizin, yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte derneğimiz ve Ankara’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Ankara’nın marka değeri için, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik beraberlik içerisinde elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz, daha da fazlasını yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.