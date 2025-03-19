Ankara Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR SONRASI OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı gündemde. Ankara’da 20 Mart Perşembe günü okulların durumu belirsizliğini koruyor. “Ankara Valiliğinden henüz 20 Mart Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.” Yapılan değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabah saatlerinden itibaren ise Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu koşullar altında ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

KUZEYDEN GELEN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile zamanla yüksek kesimleri etkisi altına alacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90-90 km/saat) beklendiği belirtildi. Özellikle İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’in batısında 20 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de (Ankara-Samsun) ise yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde rüzgarın eseceği öngörülüyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA ZİRAYİ DON RİSKİ

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde zirai don olayı riskini artırması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde ortalama kuvvetli, yer yer ise kuvvetli olarak seyredeceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu tehlikelere karşı dikkatli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.

KUZEY YÖNLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) etkili olacak. Ulaşımda sorunlar, çatı uçması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı yine dikkatli olunması gerekiyor.