(ANKARA) – Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KKTC’YE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevine geldiği günden itibaren yaptığı ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdi. Bu ziyarette, Bayraktaroğlu’nun yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de bulundu.

KKTC YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi de ziyaret etti. Bu buluşmalarda, askeri iş birliği ve güvenlik konuları üzerinde duruldu. Bayraktaroğlu, yaptığı ziyaret ile KKTC ile olan ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Dolandırıcılar, Şantaj İçin Arıyorlar

Türkiye genelinde dolandırıcılar, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 40 yaş üstü erkekleri hedef alarak şantaj yapıyor. Mağdurların bilgilerini kullanarak korkutma stratejisi izliyorlar.
Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kamyon devrildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın yolu üzerindeki 4. kilometrede meydana geldiği belirtildi.

