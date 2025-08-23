Ankara Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

ANKARA EYMİR ORMANLARINDA YANGIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Ankara Eymir ormanlarını yangına veren bir kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, 20 Ağustos’ta saat 18.30 civarında Ankara Oran Eymir ormanında meydana gelen yangının sorumlularını yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan S.A.H.’nin ifadelerini aldı. Bu kişi, eşiyle birlikte spor yapmak amacıyla ODTÜ Ormanına girdiklerini ve bu esnada “1.70 veya 1.80 boylarında mavi tişörtlü bir şahsın ormanlık alandan çıktığını” gördüğünü belirtti. Ayrıca, ormana girdiklerinde “10 metre arayla kuru otların yandığını” fark ettiklerini söyledi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını aktardı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ VE GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri, yangının şüphelisini tespit etmek için çalışmalara devam etti ve yangını çıkaran kişinin D.P. olduğunu belirledi. D.P., emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.P., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.