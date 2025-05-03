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(ANKARA) – Öztürk Türkdoğan, Sırrı Önder’i andı

DEM PARTİSİNDEN TAZİYE MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajında bulundu. Türkdoğan, “Sırrı Süreyya Önder’in barış inancına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağolsun, devri daim olsun, ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

SOCİAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Türkdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Mesajında barış inancının önemine dikkat çeken Türkdoğan, Önder’in mirasına sahip çıkma sözü vererek, herkesin başının sağ olması dileğini dile getirdi.

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