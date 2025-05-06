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(ANKARA) – PAKİSTAN Ordusu, 2 Uçak Düşürdü

PAKİSTAN ORDUSU UÇAKLARI DÜŞÜRDÜ

Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan’ın füze saldırılarına yanıt olarak iki savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Olay, Bahawalpur’daki Ahmedpur Doğu yakınlarında gerçekleşti.

HİNDİSTAN HAVACILIK GÜCÜNE AİT UÇAKLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynakları, burada bir Rafale savaş uçağı ile Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir diğer savaş uçağının düşürüldüğünü iddia ediyor. Gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı.

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