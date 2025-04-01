Ankara Polatlı’da ASKİ Su Kesintisi 1 Nisan

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Polatlı’daki su kesintisine dair ayrıntılar paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Nisan tarihinde Ankara genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu ve bu durum “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu gündeme getirdi.

PLANLI SU KESİNTİSİ VE DETAYLAR

Arıza Tarihi: 1 Nisan 2025, saat 10:20

Tamir Tarihi: 1 Nisan 2025, saat 15:00

Gülveren Mahallesi’ndeki Akıncılar Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. ASKİ, “Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” diyerek etkilenen yerler hakkında bilgi verdi. Etkilenen bölge Gülveren Mahallesi’nin bir kısmını kapsıyor.