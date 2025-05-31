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(ANKARA) – PSG, İnter’i 5-0 Yendi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE PSG TARAFINDAN İNTER’E AĞIR ŞAMPİYONLUK

PSG, Şampiyonlar Ligi Finali’nde İtalya’nın Inter takımını 5-0 mağlup ederek kupayı kazanmayı başardı. Final mücadelesi, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da saat 22.00’de gerçekleştirildi. Maçın hakemliğini ise Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yaptı.

GOLLERLE PSG İKİNCİ KEZ KUPAYI KAZANDI

President Saint-Germain’in galibiyetini sağlayan goller, 12. dakikada Achraf Hakimi, 20. ve 60. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Hviça Kvaratshelia ve 86. dakikada Senny Mayulu’dan geldi. Bu sonuçla PSG, prestijli turnuvayı bir kez daha kazanarak tarihine bir başarı daha eklemiş oldu.

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