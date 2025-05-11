(ANKARA) – Rümeysa Öztürk serbest kaldı. Üniversite yüksek lisans öğrencisidir. Amerikan adaletine inandığını vurguladı. Destek verenlere teşekkür etti. Mücadele devam etmelidir. ABD’de adalet sağlanmalıdır

RÜMEYSA ÖZTÜRK SERBEST KALDI

Tufts Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) merkezinde 45 gün geçirdikten sonra cuma günü serbest bırakıldı ve dün Massachusetts’e geri döndü. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Öztürk, “Amerika, dünyanın en büyük demokrasisi ve bizlerin paylaştığı değerlere inanıyorum, Amerikan adalet sistemine güveniyorum. Bu zorlu bir süreçti. Ama gösterilen destek, nezaket ve ilgi için çok minnettarım.” dedi. Öztürk, mart ayında Somerville’deki evinin önünde sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 45 gün süren tutukluluğunun ardından cuma günü kefaletle tahliye edildi. Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda yapılan açıklamada Öztürk’e, avukatları, Massachusetts Senatörü Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley eşlik etti.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Gözaltında bulunduğu süre boyunca kendisini ziyaret eden Kongre heyeti ve avukatlarına teşekkür eden Öztürk, ayrıca destek veren öğrenci arkadaşlarına, hukuk ekibine, Tufts Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencileri Sendikası’na ve kendisine mektup gönderen herkese minnettarlığını ifade etti. “Amerika, dünyanın en büyük demokrasisi ve bizlerin paylaştığı değerlere inanıyorum,” diyen Öztürk, “Amerikan adalet sistemine güveniyorum. Bu çok zorlu bir süreçti. Ama gösterilen destek, nezaket ve ilgi için çok minnettarım.” açıklamasında bulundu.

AVUKAT VE YARGIÇLARA TEŞEKKÜR

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Massachusetts Şubesi İcra Direktörü Carol Rose, Öztürk’ün davasında çalışan avukatlara, sürece katılan yargıçlara ve serbest kalması için mücadele eden herkese teşekkür etti. Rose, “Tüm savunuculara ve yargıya minnettarız. Massachusetts’ten Vermont’a, New York’taki İkinci Temyiz Mahkemesi’ne kadar pek çok yargıç büyük cesaret gösterdi. Hukuksuz yürütme eylemlerini denetleyerek hukuk devletini savundular.” dedi. Rose, Öztürk’ün gözaltına alınmasını haklı çıkaran herhangi bir kanıtın sunulmadığını ve “Hükümet, herhangi bir yasa dışı eyleme, antisemitik davranışa ya da terör örgütleriyle bağa dair tek bir kanıt bile sunamadı.” ifadesini kullandı.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, ülkedeki diğer yabancı öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı mücadelenin süreceğini belirterek, “Hükümete, kaynaklarını gerçekten tehdit oluşturan kişilere yönlendirmesi çağrısında bulunuyorum. Yetkin uluslararası öğrenciler, akademisyenler ve haksız yere şeytanlaştırılarak cezaevlerine konulan göçmenler değil. Bu insanlar ülkemize canlılık katıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, nisan ayında Senatör Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyesi Jim McGovern ile birlikte Louisiana’daki ICE merkezini ziyaret ettiklerini ve burada Öztürk’le görüştüklerini aktardı. Pressley, Öztürk’ün durumu sırasında diğer tutuklu kadınların sağlık sorunları ve korkularına odaklandığını belirtti. “Rümeysa kefaletle serbest bırakıldı ama sınır dışı edilme süreci hala devam ediyor. İşimiz bitmedi. Ama birlikte daha güçlüyüz.” şeklinde konuştu.

Senatör Markey de Öztürk’ün kendisinden çok başkalarını düşündüğünü vurgulayarak, “Rümeysa’nın kim olduğunu bu tavrı anlatıyor. İlham verici biri ve Louisiana’daki ya da ülkenin dört bir yanındaki diğer kadın ve erkek tutukluları unutmayacağız.” dedi. ACLU Massachusetts Hukuk Direktörü Jessie Rossman, Öztürk’ü kefaletle serbest bırakan yargıcın, “Rümeysa’nın tutuklanması ve gözaltında tutulmasının ciddi ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ihlalleri doğurduğunu” kaydettiğini ifade etti. “Bu mesaj hepimiz için çok önemli.” diyerek sözlerini tamamladı.