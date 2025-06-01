(ANKARA) – Rus Yetkililer İki Köprünün Çöktüğünü Belirtti

İKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Rus yetkililer, Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Kursk bölgelerinde meydana gelen iki köprünün çökmesi neticesinde, meydana gelen tren kazasında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi. Rus politikacı Andrei Klishas, köprülerin çöküşünden Ukrayna’yı sorumlu tutarak, Kiev’i “terörist yerleşim bölgesi” olarak nitelendirdi. Rusya Acil Durum Bakanlığı ve bölge yetkilileri, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 km mesafedeki Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün demiryollarına çöktüğünü, bunun sonucunda yaklaşmakta olan bir yolcu treninin raydan çıktığını açıkladı. Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, sosyal medya hesabı aracılığıyla 47 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve yaralılar arasında üç çocuğun bulunduğunu, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Ölenler arasında lokomotif sürücüsünün de bulunduğu rapor edildi. Rusya Demiryolları, Bryansk köprüsündeki çöküşün “ulaşımın işleyişine yasa dışı bir müdahalenin sonucu olduğu” ifadesine yer verdi, ancak bu paylaşım sonradan kaldırıldı. Ayrıca, trenin Klimovo kasabasından Moskova’ya gittiği aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk’taki kazada hayatını kaybedenleri bulma ve kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceğini ve bu operasyona yaklaşık 180 personelin katıldığını kaydetti.

KURSK’TA CAN KAYBI YAŞANMADI

Kursk bölgesindeki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu bir yük treninin devrildiği belirtildi. Kursk Bölge Vali Vekili Alexander Khinshtein, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu çöküşün de erken saatlerde gerçekleştiğini ifade etti. Khinshtein, trenin köprünün altındaki yola düştüğünü ve lokomotifin alev aldığını, hızlı bir şekilde söndürüldüğünü aktardı. Makinistlerden birinin bacağından yaralandığı, tren personelinin yerel hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kursk’taki olayda ise can kaybı yaşanmadığı dile getirildi.

UKRAYNA’YA SUÇLAMALAR

Bazı Rus politikacı ve yazarlar, yaşanan olayların “Ukrayna sabotajı” olduğunu ileri sürdü. Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin kıdemli üyesi Andrei Klishas da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bryansk’taki çöküşün, “Ukrayna’nın bir devlet olma niteliğini çoktan kaybettiğini ve terörist bir yerleşim bölgesine dönüştüğünü” gösterdiğini belirtti. Ayrıca, War Gonzo takma adıyla tanınan Rus askeri blog yazarı Semyon Pegov, Bryansk’taki durumu “sabotaj” olarak nitelendirdi. Ukrayna’dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.