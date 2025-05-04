(ANKARA) – Rusların Yürüyüşü Kutlandı Bugün

YÜRÜYÜŞ RUSYA’DAN GELECEK NESİLLERE SUNULDU

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri dahilinde Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde “Ölümsüz Alay” yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte yer alan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü” şeklinde bir açıklama yaptı.

TARİHİ ANMA VE ÖNEMİ

Ankara Büyükelçiliği ile Rus Evi’nin desteğiyle düzenlenen bu etkinlik, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi Almanya’sını yenilgiye uğratmasının 80’inci yıl dönümü dolayısıyla yapıldı. Yürüyüşe, Rus Büyükelçi Yerhov’un yanı sıra farklı ülkelerin büyükelçiliklerinden temsilciler katılım gösterdi. Etkinlikte katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı’na katılan Rus askerlerinin portrelerini taşıdı.

YERHOV’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Büyükelçilikte gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Yerhov, konuşmasında 80 yıl önce Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın kahramanlıkla sona erdiğini hatırlattı. “Zaferin bu 80’inci yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü” diyen Yerhov, bu etkinlikle birlikte Belarus ve Kırgızistan Büyükelçiliklerinden temsilcilerin de kendileriyle olduğunu belirtti. Ayrıca, “Huzurlu bir gökyüzü diliyorum. Ama rahatlamayalım, nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz” şeklinde mesajlar verdi.