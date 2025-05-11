(ANKARA) – Saadet Partisi Başkanı M. Arıkan, “Yolsuzluk Endeksi’nde 180 Ülke Arasında 107’nciyiz” dedi. Ekonomi Sorunları Masaya Yatırılmalı. İstanbul’da Yol Haritası Belirlenmelidir. “Güvenli Bir Eko Sistem Oluşturmalıyız” açıklamasında bulundu. Kaç Yıldır Müjdeli Haber Bekliyoruz! Ekonomik Kriz, Herkesin Derdi

YATIRIMCILAR İÇİN OLUMSUZ GÖRÜNTÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 107’nci sıradayız. Organize suç endeksinde dünyada 14’üncü sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133’üncü sıradayız. Şimdi soruyorum; böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye’de yatırım yapmak ister? Sayın Şimşek, valizi eline alıyor, ülke ülke gezip sıcak para bulmaya çalışıyor. Bugün, Sayın Şimşek ‘hey George versene borç’ deyince, ‘olmaz Mehmet sizde adalet yok’ diyorlar” şeklinde ifadelerde bulundu. Arıkan, partisinin 8. Olağan Ankara İl Kongresi’nde bu değerlendirmeleri yaptı.

KRİTİK GÜNLERDEYİZ

Arıkan, yaptığı konuşmada, “Ülkemiz de bölgemiz de dünyamız da çok kritik günlerden geçiyor. Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi ‘fırsat’, kimisi de ‘tarihin dönüm noktası’ şeklinde nitelendiriyor” dedi. Ayrıca, ülkenin son durumunu değerlendirdiği sırada, önemli açıklamaları sıkça sosyal medya üzerinden duyduklarını ifade etti. “Ne gariptir ki bu gelişmelerin detaylarını ne Meclis’te ne de yetkili kurumlardan duyuyoruz” dedi.

SÖZLERİNİZİN ARKASINDA DURUN

“En başından beri şunu ifade ediyorum; bu ülkenin, bu coğrafyanın en önemli meseleleri gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülmemelidir, yürütülemez” diyen Arıkan, bu tür durumlardan bıktıklarını dile getirdi. PKK’nın fesih açıklaması hakkında, “Elbette barışın yanındayız. Elbette terörün temizlenmesini en çok isteyen teşkilat, en çok isteyen hareket bizim hareketimiz. Ama doğrusu, biz bugüne kadar yapılan açıklamaların hiç de yabancısı değiliz. Şimdi de bu söylemlerin 7’ncisi gündemimizde” dedi. Önceki hatıraları tekrarlamayacaklarına dair garanti verilmesi gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK SORUNLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Arıkan, parti olarak ülke genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde en fazla geri dönüş aldıkları konunun ekonomi meselesi olduğunu belirtti. “Ekonomiden yana herkes şikayetçi, herkes dertli, herkes bir çözüm kapısı arıyor” ifadelerini kullandı. Arıkan, güvenli bir alan oluşturulması gerektiğini, insanların devletine ve hükümetine güvenmediği için sorunların artığını söyledi. İstatistiklerle durumu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren Arıkan, “2024 yılında dolandırıcılık suç oranlarımız yüzde 41 artmış, uyuşturucu suç oranlarımız yüzde 33 artmış, sahtecilik suç oranlarımız yüzde 12 artmış, mafya suç oranlarımız yüzde 33 artmış” dedi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI YETERSİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde verilen vaatlere de atıfta bulunan Arıkan, “Yetkiyi verdiğimiz günden bu yana faiz yükseldi, enflasyon yükseldi, yolsuzluk yükseldi, yasaklar arttı, adaletsizlik arttı. Kaç yıl oldu, ancak halen enflasyonu çözemediler” düşüncesini paylaştı. Arıkan, mevcut durum karşısında çözüm yollarının yetersiz kaldığını ifade etti.