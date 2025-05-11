(ANKARA) – Sağanak Yağış Bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bilecik, Sakarya, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Isparta, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, Bilecik, Sakarya ve Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi bekleniyor.

KUVALET KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar ise iç ve batı kesimlerde kuzey yönünden, güney ve doğu kesimlerde güney ile güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına oluşması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülebileceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Hava sıcaklıklarının ise Ankara’da en yüksek 20, en düşük 11; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 10; İzmir’de ise en yüksek 28, en düşük 16 derece olacağı belirtildi.