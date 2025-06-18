Ankara, Sağlık Turizminde Güçlü Bir Şehir

ANKARA, SAĞLIK TURİZMİNDE LOKOMOTİF ŞEHİR OLDU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara, sağlık turizminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Hedefimiz Ankara’yı dünya ligine taşımak” dedi. ATO Başkanı Baran, Ankara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde ve ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Sağlık Odağında Yatırım Paneli ve Çalıştayı’na katıldı. Baran, sağlık sektörünün stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, “ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusun artması, gelişen teknolojiyle iyileşen yaşam şartları, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması gibi etmenler, sağlık sektörünün önemini arttırıyor” ifadelerini kullandı. Sağlık sektöründe yeni girişim ve yatırımlara olan ihtiyacı dile getirdi.

ANKARA’NIN SAĞLIK YATIRIMINA UYGUN ALTYAPISI

Baran, Ankara’nın sağlık yatırımları için uygun altyapıya sahip olduğunun altını çizdi. “Ankara, üniversite ve tıp fakülteleriyle, devlet, vakıf ve üniversite hastaneleriyle, sağlık turizmi yapmaya yetkili 400’e yakın sağlık işletmesiyle sağlık turizmi yapmaya son derece elverişli bir şehir” dedi. Medikal alandaki üretimin yüzde 40’ının Ankara’da gerçekleştirildiğini belirten Baran, “Termal kaynaklarımız da büyük bir potansiyel barındırıyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde, Ankara sağlık turizminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Şimdi hedefimiz Ankara’yı dünya ligine taşımak” şeklinde konuştu.

TERMAL SAĞLIK ALANINDA YATIRIM GEREKEN BİR KONU

Baran, Ankara’nın termal sağlık alanındaki potansiyeline ve ihtiyaç duyulan yatırımlara dikkat çekerek, “Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş gibi ilçelerimiz, dünyanın en kıymetli termal sularıyla eşdeğer değerlere sahip. Ancak bu alanda tesisleşmeye ve yatırıma ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca, sağlık turizminin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. “2022 yılında Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı sayısı 1,2 milyon düzeyindeyken, bu rakam 2024’te 1,5 milyona ulaşacak. Yaklaşık 400 bini Ankara’ya gelecek. Bu çok kıymetli bir sayı” ifadelerini kullandı.

ANADOLU’NUN TURİZM POTANSİYELİ

Baran, sağlık hizmetlerinden faydalanan turistlerin, Kapadokya ve Konya gibi yakın destinasyonlara da ilgi gösterdiğini ifade etti. Bu durumun Ankara ve çevresi için yeni turizm fırsatları doğurduğunu vurguladı. Sağlık turizminin gelişmesini engelleyen unsurlardan birinin yurt dışına direkt uçuşların eksikliği olduğunu söyleyerek, “Ankara Ticaret Odası olarak sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız. Bu çalıştaydan elde edilecek sonuçları da yakından takip edeceğiz. Şehrimiz kazansın istiyoruz” dedi.

Program, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan’ın açılış konuşmasının ardından, ATO’nun 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Naz Öztürk’ün moderatörlüğünde düzenlenen panellerle devam etti. Etkinliğin ikinci gününde ise ‘Regülasyon ve İhracat Süreçleri’, ‘Sağlık Teknolojileri ve Girişimciler’, ‘Hastaneler ve Sağlık Hizmet Sunucuları’ gibi konular odak grup masalarında değerlendirildi.