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(ANKARA) – Sahte İçki Nedeniyle 105 Ölü

SON 2 AYDA HAYATINI KAYBEDENLER

Ankara’da son 60 gün içinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 105’e ulaştı. Bu süre içinde gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda, sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik tutuklamalar da gerçekleşti.

TUTUKLU VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın sonucunda tutuklu sayısı 43’e yükseldi. Ayrıca, toplam 50 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılıktan alınan bilgilere göre, sahte içki nedeniyle yaşamını kaybedenler dışında, Ankara’daki hastanelerde 29 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor.

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