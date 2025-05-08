Ankara Sanayi Odası Üç Okul İle Protokol İmzaladı

ANKARA SANAYİ ODASI YENİ PROTOKOLLER İMZALADI

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üç meslek lisesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Okul-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ASO, Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile önemli anlaşmalar gerçekleştirdi. Protokol imza törenine katılan ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, iş birliği belgelerini ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ile Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu ve ilgili okul müdürleri ile birlikte imzaladı.

MESLEK EĞİTİMİNE VERİLEN DESTEK ARTACAK

ASO 28 No’lu Mobilya Sanayi Meslek Komitesi ve 34 No’lu Büro/Ofis Mobilyaları Sanayi Meslek Komitesi liderliğinde yapılan protokoller ışığında, “Mobilya ve İç Mekan Tasarımı” alanlarına sahip üç okulun eğitsel ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak. Bu anlaşma, sektörde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir destek sunacak. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, törende yaptığı konuşmada meslek liselerin potansiyelinin ortaya çıkarılması için yatırımın gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu kapsamda biz de Ankara Sanayi Odası olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Seyit Ardıç’ın vizyonu ve komitelerimizin çalışmalarıyla meslek liselerine desteğimizi sürdüreceğiz” diye belirtti.

OKUL-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Akyurt Kaymakamı Tunç ise eğitim projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Kaymakam Tunç, “Okul-sanayi iş birliği konusunda hassasiyetimiz üst düzey. Mesleki teknik eğitim konusunun ilçemizde daha da yaygın hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Sanayi Odası da hem sanayimizin gelişmesi konusunda hem de mesleki eğitime yönelik çalışmalarıyla yapıcı bir unsur” dedi. Tunç, bu süreçte protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

PROTOKOL TÖRENİNDE GÜÇLÜ KATILIM

ASO’da düzenlenen protokol imza törenine ASO Meclis Üyeleri Mustafa Oğuz Güler ve Harun Yıldırım, ASO 34 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Murat Karakaş ve Komite Başkan Yardımcısı Ömer Volkan Ulusoy, ASO 28 No’lu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Başar, Komite Üyeleri Tuna Arslan, Fatih Turgut ve Eralp Ata, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman, Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Deniz Toydemir, Akyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Çiçek ve okul öğretmenleri katıldı.