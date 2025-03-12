Ankara, SDG İle Anlaşmaya Temkinli Yaklaşıyor

ANKARA’NIN TEMKİNLİ YAKLAŞIMI

Ankara, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ülke yönetimine katılma kararına olumlu bakmakla beraber, dikkatli bir tutum sergiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. DEM Parti ise Suriye’deki Kürtlere yönelik anayasal güvence sağlayan anlaşmayı, Kürtler için “son 100 yılın en önemli kazanımı” olarak değerlendiriyor. Bu anlaşmanın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin silah bırakma çağrısıyla başlayan yeni sürece de fayda sağlayacağı düşünülüyor.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI

Bahçeli’nin öncülük ettiği sürece daha önce mesafeli duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, grup toplantısı sonrasında İmralı heyetiyle görüşebileceğine dair açıklamaları, yaşanan olumlu gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Suriye geçici yönetimi lideri Ahmet eş-Şera ve SDG lideri Mazlum Abdi’nin imzaladığı, SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunu içeren anlaşma, Türkiye tarafında da dikkatle izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra “Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çaba, doğru yönde atılmış bir adım” ifadesini kullandı. Erdoğan, sekiz maddelik mutabakatın eksiksiz uygulanmasının Suriye’nin kazancı olacağına vurgu yaptı.

DEM PARTİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Gözler, AKP grubunda konuşma yapacak olan Erdoğan’daydı; fakat Erdoğan bu konudaki detaylara girmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise grup toplantısında gazetecilerin SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmasına dair sorusu üzerine, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağı bilgisini verdi. DEM Parti yönetimi ise bu anlaşmayı, Kürtlerin son yıllarda elde ettiği en büyük kazanım olarak değerlendiriyor. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını da ortadan kaldıracağını savunan DEM Parti yöneticileri, “Türkiye’nin artık YPG, PYD bizim için tehdit oluşturuyor, gerekçesi kalmadı. Bundan sonra güvenlik tehdidi gördüğü konularda muhatabı Suriye yönetimi olacak” ifadelerini kullanıyor.

KÜRTLERİN STATÜSÜ

Anlaşmanın Kürtlere anayasal güvence sağlaması ve devlet kurumlarındaki temsiliyet içeren maddelerinin önemine vurgu yapan DEM Partililer, Kürtlerin statüsünün ne olacağının ise yeni anayasa ve Suriye yönetimi tarafından belirleneceğine dikkat çekiyorlar. Bu anlaşmanın Türkiye’ye de olumlu etkileri olabileceği ifade ediliyor. DEM Parti kurmayları, “Suriye’de varılan anlaşma bizim de talep ettiğimiz bir şeydi. Güvenlik kaygısı taşıyan Türkiye açısından da önemli bir eşik aşılmış görünüyor” değerlendirmesini yapıyor.

YENİ BİR SÜREÇİN BAŞLANGICI

DEM Parti’de MHP lideri Bahçeli’nin 1 Ekim’de başlattığı yeni sürecin, Suriye’deki gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Türkiye’nin Suriye’de rejim değişikliğine yönelik adımlar atarak “silah atılmadan” yönetim değişimi için aktif rol aldığını belirten DEM Parti kurmayları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu bağlamda Türkiye’de yeni bir süreç başlatmış olabileceğine işaret ediyor. DEM Parti’de SDG ile Suriye yönetimi arasında gerçekleştirilen anlaşmanın olası sonuçlarına dair şu değerlendirmeler yapılıyor: