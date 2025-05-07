(ANKARA) – Selçuk Özdağ, TBMM’ye teklif sundu. Siyasi yasaklar daraltılacak, haklar korunacak

TEKLİFİN SUNULMASI VE AMACI

Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili bir teklif sundu. Bu teklif, siyasi yasakların kapsamını daraltmayı ve seçilme hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlıyor. Özdağ, affa uğramış bireylerin milletvekili adayı olmalarına ilişkin düzenlemeleri de teklife dahil etti.

SİYASİ YASAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Teklif, mevcut yasada yer alan ve belirli suçlardan mahkum olmuş kişilerin affa uğramış olmalarına rağmen seçilme hakkından mahrum bırakan maddelerde değişiklik ön görüyor. Bu yeni düzenlemenin getirdiği yenilikle, cezası infaz edilmiş ya da affedilmiş bireylerin artık seçilme hakkını kullanabilmeleri mümkün olacak. Teklifin gerekçesinde, “Siyasi yasakların otoriter rejimlerde bir baskı aracı olarak kullanıldığı” ifadesi kullanılarak, bu tür uygulamaların hukuk devleti ve demokrasiye zarar verdiği vurgulanıyor.

Özdağ, mahkeme kararları ile verilen siyasi yasakların, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edecek biçimde genişlediğine dikkat çekti. Bu teklif ile Anayasa’nın 67. maddesi olan “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” maddesinin daha etkin bir biçimde korunmasının hedeflendiğini belirtti.

BİREYSEL BAŞVURU MEKANİZMASI

Teklif, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını içeren yeni bir mekanizma öneriyor. Bu düzenleme sayesinde, af kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından ya da cezanın infazının sona ermesinden itibaren 30 gün içinde bireysel başvuru yapılabilmesi sağlanıyor. Eğer bu kanun teklifi yasalaşırsa, geçmişte ceza almış ama cezasını tamamlamış veya affa uğramış birçok bireyin siyasi hayata geri dönmesi mümkün olabiliyor.