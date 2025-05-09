(ANKARA) – Selçuk Özdağ Yasa Teklifini Sundum

DEPREM SONRASI İLETİŞİM ALTYAPISINDAKİ ZAFİYETLERİ GİDERME YASA TEKLİFİ

Yeni Yol Grubu Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, son zamanlarda yaşanan depremler sonucu tartışmalara yol açan haberleşme altyapısı eksikliklerini gidermek amacıyla kapsamlı bir yasa teklifi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Bu teklif, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na eklenecek yeni maddelerle GSM işletmecilerine doğal afetlerde kesintisiz hizmet sağlama yükümlülüğü getiriyor. Özellikle 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM şebekelerinde meydana gelen çöküş, vatandaşların bilgiye erişimini ve sevdiklerine ulaşabilmesini engelleyerek arama-kurtarma faaliyetlerini büyük ölçüde etkiledi.

HABERLEŞME SİSTEMLERİ KAMU HİZMETİ OLARAK GÖRÜLMELİ

Bu deneyimden yola çıkarak oluşturulan teklif, elektronik haberleşme sistemlerinin yalnızca ticari bir hizmet olmadığını, aynı zamanda yaşamsal bir kamu hizmeti olduğunu vurguluyor. Teklife göre, GSM operatörleri doğal afet durumlarında kesintisiz hizmet sağlamakla yükümlü olacak. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), işletmecilerin afetlere hazırlığını denetleyecek, gerekli koordinasyonu sağlayacak ve alternatif haberleşme sistemlerini devreye sokacak.

BAZ İSTASYONLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Kanun teklifinde öne çıkan diğer düzenlemelerden biri, baz istasyonlarının güçlendirilmesi ile ilgili. Kritik altyapı olarak değerlendirilen bu sistemlerin yedek enerji kaynakları ve uydu bağlantıları ile desteklenmesi zorunlu hale getiriliyor. Böylece elektrik kesintisi veya karasal altyapının zarar görmesi durumlarında iletişimin devamlılığı hedefleniyor. Ayrıca, GSM operatörlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile düzenli tatbikatlara katılma zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları, BTK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İLETİŞİMİN STRATEJİK ÖNEMİ

Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, “Depremler bize gösterdi ki, teknolojik altyapımızın zayıflığı sadece iletişim problemi yaratmıyor; aynı zamanda devletin vatandaşıyla bağını koparıyor. İletişim kesilirse, koordinasyon biter, bilgi akışı durur, insanlar yalnızlaşır. Bu nedenle elektronik haberleşme artık stratejik bir kamu hizmetidir ve anayasal bir güvenceye kavuşmalıdır” dedi.