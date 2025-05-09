(ANKARA) – Selçuk Özdağ, Yeni Kanun Teklifi Getirdi. GSM Operatörleri Kesintisiz Hizmet Verecek. Baz İstasyonları Güçlendirilecek, Desteklenecek. AFAD İle Tatbikat Zorunlu Olacak. İletişim Hayati, Stratejik Kamu Hizmeti

DEPREM SONRASI HABERLEŞME ALTYAPISI YENİ YASAYLA GÜÇLENECEK

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, son zamanlarda artan depremlerle birlikte gündeme gelen haberleşme altyapısı sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı bir yasa teklifi hazırladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Teklif, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na yeni maddeler ekleyerek GSM işletmecilerine doğal afetlerde kesintisiz hizmet verme yükümlülüğü getiriyor. Özellikle 23 Nisan 2025’te İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM şebekelerindeki çöküş, vatandaşların bilgiye erişimini ciddi şekilde engellemiş ve arama-kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkilemişti.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu tecrübeden hareketle, hazırlanan teklifte elektronik haberleşme sistemlerinin yalnızca ticari bir hizmet olmadığı, aynı zamanda hayati önem taşıyan bir kamu hizmeti olduğu vurgulanıyor. Teklife göre, GSM operatörleri doğal afet durumlarında kesintisiz hizmet sunmak zorunda olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), işletmecilerin afetlere hazırlığını denetleyecek, koordinasyonu sağlayacak ve gerektiğinde alternatif haberleşme sistemlerini devreye sokacak. Bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi de yasal bir zorunluluk haline getiriliyor.

BAZ İSTASYONLARINDA GÜÇLENDİRME ZORUNLULUĞU

Yasa teklifinde dikkat çeken bir diğer düzenleme, baz istasyonlarının güçlendirilmesine dair. Kritik altyapı statüsündeki bu sistemlerin yedek enerji kaynakları ve uydu bağlantıları ile desteklenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu sayede elektrik kesintileri veya karasal altyapı zarar gördüğünde iletişimin devam etmesi hedefleniyor. Ayrıca GSM operatörlerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile düzenli tatbikatlara katılma zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise uygulanacak idari para cezalarının çerçevesi BTK tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

TEKNOLOJİK ALTYAPININ ZAYIFLIĞI İLETİŞİMİ KOPARIYOR

Kanun teklifine dair açıklamalarda bulunan Özdağ, “Depremler bize gösterdi ki, teknolojik altyapımızın zayıflığı sadece iletişim problemi yaratmıyor; aynı zamanda devletin vatandaşıyla bağını koparıyor. İletişim kesilirse, koordinasyon biter, bilgi akışı durur, insanlar yalnızlaşır. Bu nedenle elektronik haberleşme artık stratejik bir kamu hizmetidir ve anayasal bir güvenceye kavuşmalıdır” şeklinde konuştu.