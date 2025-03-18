Ankara Sincan’da Su Kesintisi Detayları

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Sincan’da su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Mart tarihinde Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını belirtti. Suların ne zaman, saat kaçta geleceği de araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 18.03.2025 saat 07:00, Tamir Tarihi: 18.03.2025 saat 23:00. Detay olarak, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi’nde hat deplase çalışması gerçekleştirilmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

ETKİLENEN BÖLGELER

Bu kesinti nedeniyle etkilenen yerler arasında Tandoğan Mahallesi’nin tamamı bulunmaktadır.