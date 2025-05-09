(ANKARA)- Sinema Salonları Korku Ve Komedi Dolu Olacak

YENİ FİLM VİZYONU

Bu hafta sinema salonlarında, korkudan komediye, gerilimden romantiğe kadar geniş bir yelpazede 9 yeni film izleyicilerle buluşuyor. Dikkat çeken yapımlar arasında, 2006’da Cannes Film Festivali’nde Kısa Film Jüri Ödülü’nü kazanmış olan Pablo Agüero’nun yönettiği dram türündeki “Saint-Ex” ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği komedi türündeki “Efendiler” yer alıyor.

SAINT-EX İLE MACERA DOLU YOLCULUK

“Saint-Ex”, 1930’da Arjantin’de bir pilot olan Antoine de Saint-Exupery’nin hikayesini anlatıyor. Başarılı pilot arkadaşı Henri Guillaumet’in uçağının düşmesiyle, Saint-Ex onu bulmak için çabalar. Bu zorlu süreçte Guillaumet’nin eşi Noelle ona destek olur. Umutsuz görünen bu arayış, ikilinin kendi sınırlarını aşmalarına sebep olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Pablo Agüero

Oyuncular: Louis Garrel, Diane Kruger, Vincent Cassel

EFENDİLER VE KOMEDİ DOLU MACERA

“Efendiler” filminde, Kadıköy’de stand-up gösterisi yapan üç komedyen, Malta’da bir film seçmesine katılmak için davet edilir. Ancak, çağıranların dünyayı yöneten büyük aileler olduğunu öğrendiklerinde korku dolu bir yolculuk başlar. Yaptıkları ofansif espriler nedeniyle başlarına neler geleceğini kestiremeyen komedyenler, özgür olmadıklarını fark ederler.

Tür: Komedi

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz

DİŞ PERİSİ MASALI

“Diğer bir yapım olan Diş Perisi Masalı”, asi ruhlu bir diş perisi olan Van’ın karşılaştığı Trol Rupee ve Gemma ile birlikte krallıklarını birleştirmek için çıktıkları macerayı konu alıyor. Ancak, kötü niyetli örümceklerin tehditleri ile mücadele etmek zorundadırlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Michael Johnson

Senarist: Jeffrey Giles, Michael Lurie

SONRADAN GURME HİKAYESİ

“Sonradan Gurme”, üç arkadaşın tarihi öneme sahip bir sarımsak döveceği bulmak için Gaziantep’e gelmelerini anlatıyor. Burada Hayri ile tanışarak çeşitli maceralara atılan ekipten Tarık, Rüya’ya aşık olur fakat define peşini bırakmaz. Restoran açma girişimiyle birlikte bu yolculuk devam eder.

Tür: Komedi

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu

AMİGDALA İLE GERİLİM DOLU HİKAYE

“Amigdala”, hayatı sorgulayan Veli’nin eşi ve yaşlı annesi ile yaşarken geçim zorluğu çekmesini ele alıyor. Balık tutmaya giden Veli, başına gelen talihsiz olaylardan sonra hipnoz tedavisine uğrar. Ancak, her şey daha da kötüye gider.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Özgür Sarı

Oyuncular: Ali Çoban, Cenan Çamyurdu, Dilek Ekici

KAÇAK FİLMİN MACERASI

“Kaçak Fil” isimli animasyon filminde Hitpig, kaçan bir filin geri getirilmesi göreviyle maceraya atılır. Saf kalpli Turşu’yu bulmak için yola çıkan domuz, beklenmedik olaylarla karşılaşır.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik

Yönetmen: Cinzia Angelini, David Feiss

Oyuncular: Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson

EVLİ MUTLU ÇOCUKLU KONU

“Evli Mutlu Çocuklu” filminde Ceylan, nikah masasında terk edilir. Arkadaşları onu bu durumdan kurtarmak için her yolu dener. Sonunda karısı vefat etmiş ve bir kızı olan Ender ile tanışır.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ulaş Çobancı

Oyuncular: Gizem Karaca, Furkan Palalı, Hande Arısoy

POPEYE THE SLAYER MAN

“Denizci Adam” efsanesinin peşine düşen bir grup arkadaş, terkedilmiş bir ıspanak konservecisine gizlice girerek korku dolu olaylara karışır.

Tür: Korku

Yönetmen: Robert Michael Ryan

Oyuncular: Jason Stephens, Sarah Nicklin, Angela Relucio

CİNN-İ ZİFİR HİKAYESİ

Son olarak, “Cinn-i Zifir”, hapsolduğu fotoğraf makinesinde kurtulmaya çalışan bir iblisin hikayesini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş