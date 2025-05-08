(ANKARA) – Sistine Şapeli’nden Beyaz Duman Yükseldi

YENİ PAPANIN SEÇİMİ İLAN EDİLDİ

Vatikan’daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen “beyaz duman”, yeni papanın belirlenmesini ilan etti. Bu gelişme ile birlikte, kamuoyuna yeni papanın kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatından sonra makamın “boş” olduğu ilan edildi.

KARDİNLER YENİ PAPAYI SEÇTİ

Vatikan’da, papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi. Sistine Şapeli’nin bacasında tütmeye başlayan beyaz duman, Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçildiğini gösterdi. Yeni papa, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçiliyor.

HALKLA BULUŞMASI BEKLENİYOR

Yeni papanın, Aziz Petrus Bazilikası’nda kamuoyunun karşısına çıkması için bir saat içinde hazır olması öngörülüyor. Yeni papayı tanıtma görevi, “Protodiacono” unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye ait olacak ve Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek dünyaya takdim edecek. Katolik Kilisesi’nde bugüne kadar 266 papadan 200’den fazlası İtalyan, en son ise 2013 yılındaki Konklav’da Amerika kıtasından seçilen Arjantinli Franciscus papa olmuştu.