(ANKARA) – Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından, “Tek Adam Rejiminden Kurtulmak Hepimizin Önceliğidir.” dedi

Tek Adam Rejiminden Kurtulmanın Önemi

Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu tek adam rejiminden kurtulmak hep söylediğimiz gibi hepimizin en büyük önceliğidir. Bugün iktidarda olanlar, bugünden itibaren geçmişte kalmaya başlamıştır. Bir zombi iktidarına dönüşmüştür. Onlar geçmiştir ve gelecek bugün meydan meydan örgütlenen halkın kendi geleceği içinde şekillenecektir” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Genel Merkezi’nde parti sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Haklı Tombul, Gizem Özdem ve İlknur Başer ile bir araya geldi.

Dünya Üzerindeki Etkiler ve Halkın Birliği

Basın toplantısında konuşan İşleyen, İstanbul’da yaşanan depremin ardından tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin, mevcut rejimin ne kadar çürümüş olduğunu ve bu rejimden kurtulmanın ne denli hayati bir konu olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. “19 Mart darbesi, başkanın da belirttiği gibi artık toplumsal desteklerini kaybetmiş, ayakta durması sadece hile, aldatmaca ve zorbalıklara dayanan bir iktidarın ülkeyi Putinvari bir otokrasiye sürükleme çabasıydı” dedi.

Birlik ve Dayanışma Mücadelesi

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, önemli bir rakibin tasfiye edilmesi anlamına geldiğine değinen İşleyen, “Bu mücadele, yoksulluğa ve açlığa sürüklenmiş bütün işçi ve emekçilerin, geleceği elinden alınmış gençlerin kendi gelecek arayışı içinde birleştiği bir mücadeleye dönüştü” şeklinde konuştu. Ülkede birleşik ve güçlü bir yanıt vermek için direnişin yeniden kurulduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Umut Doluyuz

İşleyen, “Bu mücadeleyi, bugün olduğu gibi birliğimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak, hep birlikte ülkenin kurtuluş mücadelesi olarak öreceğiz” dedi. Türkiye’nin, temel demokratik yapılarını yok eden mevcut iktidarı geride bırakacağına inancının tam olduğunu belirtti. 23 Nisan’da kurulan Meclis’in kapatılması ve “Amerikan markası olan AKP” tarafından iktidara karşı bir direniş gösterileceğini söyledi ve bu birliktelikle başarıya ulaşacaklarına inandığını ifade etti.