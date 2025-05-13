(ANKARA) – Soma Faciası’nda Madencileri Andı. İSİG, Cezasızlığı Protesto Etti. Adalet Talebi Sürekli Devam Ediyor. Cezasızlık Kültürü Değişmeli. Madencilerin Hatırası Unutulmamalı. Sömürge Madenciliğine Son Verilmeli!

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER ANILDI

Soma maden faciasının 11’inci yıl dönümünde, Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Madenci Anıtı önünde yaşamını kaybeden işçileri andı. Yapılan açıklamada, “Siyasallaşmış yargı, cezasızlık zırhıyla patronlara kol kanat gerdi. Bilirkişi raporlarında İşveren Şirket, Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve TKİ’nin asli kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen mahkemelerin kararlarıyla işveren sanıklar ve kamu görevlisi sanıklar kurtarılmış oldu. Cezasızlık zırhı 301 madenciyi bir kez daha öldürdü!” denildi.

UNUTULMAZ BİR KATLİAM

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası, yıllar geçmesine rağmen adalet talebiyle anılmaya devam ediyor. Ankara İSİG Meclisi, 301 madencinin hayatını kaybettiği olayın 11’inci yıl dönümünde Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaparak anmayı gerçekleştirdi. Açıklamayı, Soma Davası’nın avukatlarından Murat Kemal Gündüz dile getirdi. Gündüz, “11 yıl önce Soma’da Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti gerçekleşti. 301 madenci hayatını kaybetti, 486 madenci yaralandı. O günlerde bu katliama ‘fıtrat’ veya ‘kader’ denilerek, nedenleri ve sorumluları gizlenmeye çalışıldı. Soma Katliamı ne kazadır ne de kader! Bu katliamın en büyük nedeni, kar hırsı için emekçileri de toprağı da kurutan siyasi-iktisadi düzenin ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

CEZASIZLIK VE YARGI SÜREÇLERİ

Murat Kemal Gündüz, maden faciasının ardından yaşanan yargı süreçlerine de dikkat çekerek, “Patronlar daha çok kazansın diye denetim yapmayanların, ihmallere göz yumanların kurduğu rant ve talan politikalarıdır. 301 madencinin ölümü ‘fıtrat’ değil, kar hırsının ve üretim baskısının neticesidir.” şeklinde konuştu. Son olarak, kamu görevlilerine dair yargı sürecinde zararın ne kadar küçümsendiğinin altını çizen Gündüz, “Denetimle yükümlü kamu görevlilerinin taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanması gerekirken, sadece görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmış olmaları, yargının iş cinayetlerine bakışıyla ilgilidir.” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Ankara İSİG Meclisi, somut adımlar atılmadıkça yeni katliam ve cinayetlerin önlenemeyeceği uyarısını yaptı. Açıklamada, güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı istihdam biçimlerinin devam ederek yeni felaketlere zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Madencilik alanındaki işçileri korumak için taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmesi gerektiği belirtildi. Soma Katliamını unutmayı ve unutturmamayı, sorumlulardan hesap sormayı tüm vatandaşların görevi olarak tanımladı.