(ANKARA) – Sözleşmeli Öğretmen Adayları Açıklandı

AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreciyle ilgili olarak sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanan adayları duyurdu. Bu açıklama, öğretmen adayları arasında büyük bir merakla bekleniyordu.

ADETLER VE SÜREÇLER

Adaylar, sözlü sınav tarihlerini ve diğer detayları takip ederek hazırlıklarını sürdürüyor. Sözlü sınav, atama sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu sınav, öğretmen adaylarının yeterliliğini ölçme açısından büyük bir öneme sahip.