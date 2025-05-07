Haberler

(ANKARA) – Sözleşmeli Öğretmen Adayları Açıklandı

AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreciyle ilgili olarak sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanan adayları duyurdu. Bu açıklama, öğretmen adayları arasında büyük bir merakla bekleniyordu.

ADETLER VE SÜREÇLER

Adaylar, sözlü sınav tarihlerini ve diğer detayları takip ederek hazırlıklarını sürdürüyor. Sözlü sınav, atama sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu sınav, öğretmen adaylarının yeterliliğini ölçme açısından büyük bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da 4 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da, arızalı bir araca çarpan otomobilde dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazanın detayları araştırılıyor.
Haberler

Göztepe, Hatayspor ile Maç Hazırlığı Yapıyor

Göztepe, 11 Mayıs'ta Hatayspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladıktan sonra dar alanda oyunla devam etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.