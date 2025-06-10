(ANKARA) – Sözlü Sınav 23 Haziran’da Başlıyor

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav ilanını yayımladı. Sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak ve bu sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Her bir alan için belirlenen ilde, tüm adaylar alanlarına göre bu sınavlara katılım gösterecek.

Sözlü sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde “meb.gov.tr” web adresinde yayımlanacak. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle bu belgeleri alabilecekler. Sözlü sınava katılacak adayların, sınav günü fotoğraflı giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerli bir pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Diğer kimlik belgeleri, sınavda kabul edilmeyecek.

Adayların sorulara verdikleri yanıtlar, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” ile puanlanacak. Değerlendirme, adayların tüm sorulara sözlü olarak verdiği yanıtlar dikkate alınarak yapılacak. Bu nedenle, adayların tüm soruları sözlü olarak yanıtlaması gerekiyor. Sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak ve adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı olmuş sayılacak.