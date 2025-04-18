Ankara Su Kesintileri Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

Ankara’da 18 Nisan günü su kesintisi olacak yerler hakkında bilgiler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklandı. Suların ne zaman geleceği ve hangi saat diliminde kesileceği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için ASKİ’nin internet sitesi üzerinden ilçe başlıkları altındaki bilgilere ulaşmak mümkün.

BEYPAZARI SU KESINTİSİ

Arıza tarihi: 18.04.2025 saat 08:30 ile tamir tarihi: 18.04.2025 saat 12:00 arasında Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” denilen açıklamada etkilen yerler arasında Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak ve Hacıkara Mahallesi’nin bir kısmı bulunuyor.

Arıza tarihi 18.04.2025 saat 10:30 olarak planlanan bir diğer kesinti ise Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cihan Sokak’ta yapılacak. Tamir tarihi ise 18.04.2025 saat 13:00 olarak belirlenmiş. Bu kesinti için de “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadesi kullanılıyor. Kesintiden etkilenen alanlar arasında Hacıkara Mahallesi Cihan Sokak ve Başağaç Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor.

ŞEREFLIKOÇHİSAR SU KESINTİSİ

Şereflikoçhisar’da 18.04.2025 tarihinde saat 09:50 ile 12:50 arasında Sanayi Mahallesi Testiciler Sokak’ta yaşanan dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak. “Etkilenen yerler: Sanayi Mahallesi, İstiklal Mahallesi” olarak duyuruluyor.

YENİMAHALLE SU KESINTİSİ

Yeni Mahalle ilçesinde 18.04.2025 saat 15:30’dan itibaren 18.04.2025 saat 18:00’e kadar sürecek olan bir su kesintisi planlanıyor. Arıza Batı Sitesi’nde bulunan Ø200 lık içme suyu şebeke hattında meydana geldiği belirtiliyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadeleriyle duyurulan bu kesinti, Batı Sitesi 2333 Cad. ve çevresinde etkili olacak.