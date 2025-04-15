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Ankara Su Kesintileri Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Ankara’da su kesintisi uygulanacak bölgeler, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyuruldu. 15 Nisan günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Su kesintilerinin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor. Güncel bilgiler için ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden, bulunduğunuz ilçe başlığındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

ÇUBUK İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 09:00
Tamir Tarihi: 15.04.2025 19:00
Detay: “Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi içinde meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.”
Etkilenen Yerler: Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

ALTINDAĞ İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 12:15
Tamir Tarihi: 15.04.2025 19:00
Detay: “Altındağ ilçesi, Başpınar Mahallesi 1050. Sokak içerisindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.”
Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesinin bir kısmı, Doğantepe Mahallesinin bir kısmı.

YENİMAHALLE İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 12:00
Tamir Tarihi: 15.04.2025 18:00
Detay: “Yeni mahalle ilçesi İklyerleşim Mahallesi 1982 Cadde içerisindeki Q100MM çapındaki içme suyu şebeke tesisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”
Etkilenen Yerler: 1982 Sokak ve civarı.

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