Ankara Su Kesintileri Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mayıs’ta Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Suların kesileceği yerler ve saatler hakkında detaylar aşağıda yer alıyor.

AYAŞ İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Ayaş ilçesinde, 6 Mayıs 2025 tarihinde 08:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. İçme suyu deposunun temizliği nedeniyle yapılacak olan bu kesinti, Çanıllı Mahallesi’nde etkili olacak. Etkilenen yerler arasında Çanıllı, Çiğdemci ve Çanıllı Uluyol mahalleleri var.

GÖLBAŞI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde, 6 Mayıs 2025 tarihinde 13:00 ile 23:55 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecek. Bu kesinti, PSW-11 Pompa İstasyonu’nun elektrik enerjisi trafo gücü artırımı nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. Etkilenen yerler ise Ahiboz, Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Kara Gedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcasar, Koparan, Oğul Bey, Oyaca, Öğrencik, Taşpınar, Tepetyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlı Pınar, Yavrukuk ve Yaylabag mahalleleri. Ayrıca Eti Mesgut ilçesindeki Fevziye Mahallesi ile Çankaya ilçesindeki Alaçatı, Ahlatlıbel ve Beytepe mahallelerini de etkileyecek.

YENİMAHALLE İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Yeni Mahalle ilçesinde, 5 Mayıs 2025 tarihinde 10:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi olabiliyor. Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi’ndeki içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız bir su kesintisi yapılacak. Bu kesintiden etkilenen yerler Ergenekon Mahallesi’nin bir kısmı.

BEYPAZARI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde, 5 Mayıs 2025’te 10:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Hacı Kara Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen dağıtım şebeke arızası nedeniyle kesinti uygulanıyor. Etkilenen yerler Hacı Kara Mahallesi’nin Fatih Caddesi’nin bir kısmı.

ELMADAĞ İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Elmadağ ilçesinde, 5 Mayıs 2025’te 23:00 ile 6 Mayıs 2025 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Hasanoğlan Terfi 2 İstasyonu’ndaki manevra odası tesisat değişimi nedeniyle tesisin durdurulması gerekiyor. Etkilenen yerler Bahçelievler Mahallesi’nin tamamı ve Fatih Mahallesi alt kotları.

POLATLI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Polatlı ilçesinde, 5 Mayıs 2025’te 11:30 ile 17:00 saatleri arasında plansız bir su kesintisi uygulanacak. Şehitlik Mahallesi Karamustafa Karaman üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza dolayısıyla su kesintisi yapılacak. Bu durum şehitlik mahallesinin bir bölümünü etkileyecek.