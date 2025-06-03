Ankara Su Kesintileri Duyuruldu

< strong>ANKARA’DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 3 Haziran günü şehir genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Su kesintilerinin detayları merak edilirken, “sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorularına yanıt arayanlar için bilgiler burada.

< strong>KESİNTİ TARİHLERİ VE DETAYLARI

Pursaklar ilçesinde, 3 Haziran 2025 tarihinde saat 12:00’da başlayan su kesintisi, 19:15’te sona erecek. Arıza, Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Gülyaz Caddesi’nde meydana geldi. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denilerek, etkilenen bölgeler arasında Merkez Mahallesi’nin bir kısmı ve Fatih Mahallesi’nin belirli kısımları yer alıyor.

Çankaya ilçesinde ise su kesintisi 3 Haziran 2025 tarihinde saat 12:40’ta başlayarak, 19:00’da sonlanacak. Alacaatlı Mahallesi’nde, 3381/1 Cadde ile 3381/3 Sokak köşesinde meydana gelen Ø160’lık PE boru arızası nedeni ile kesintiye gidiliyor. Etkilenen yerler Alacaatlı Mahallesi olarak belirtiliyor.

< strong>ANKARA SU KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Güncel su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgilerle ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.