Ankara Su Kesintisi Açıklandı

ANKARA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 12 Haziran tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşanacak bazı ilçeleri açıkladı. Su kesintisi yaşanacak bölgelerde, suyun ne zaman geleceği ve saat bilgileri merak konusu oldu. ASKİ’nin internet sitesinden güncel su kesintileri hakkında bilgi almanız mümkün.

POLATLI’DA ARIZA BİLGİLERİ

Polatlı’da 12 Haziran 2025 tarihinde saat 14:40’ta başlayacak olan su kesintisi, 18:00’e kadar sürmesi bekleniyor. Bu kesinti, Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle gerçekleşiyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Etkilenen yerler arasında Gülveren Mahallesi bir bölümü yer alıyor.

BEYPAZARI’IN DURUMU

Beypazarı ilçesinde 12 Haziran 2025 tarihinde saat 15:00’da başlayacak arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 16:00 civarında sona ermesi planlanıyor. Ayvaşık Mahallesi Hasan Hüseyin Yurdabek Caddesi’ndeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” açıklaması ile durum bildiriliyor. Etkilenen yerler, Beypazarı ilçesinin Ayvaşık Mahallesi, Hasan Hüseyin Yurdabek Caddesi ve Ayvaşık Mahallesi’nin bir kısmı.

ELMADAĞ’DAKİ PROBLEM

Elmadağ’da ise 12 Haziran 2025 tarihinde saat 16:00’da başlayan su kesintisi, 17:30’a kadar devam edecek. Bu kesinti, bir vatandaşın yolda yaptığı kazı sırasında dağıtım şebeke hattına vermiş olduğu zarar nedeniyle ortaya çıkıyor. Etkilenen yerler arasında Ücevler ve Yenimahalle tamami ile Polatlı’nın bazı kısımları yer alıyor.

Bu bilgiler ışığında, Ankara’daki su kesintileri hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.