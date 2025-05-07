Ankara Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde 7 Mayıs tarihinde su kesintisi yaşanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, hangi ilçelerin etkileneceği duyuruldu. Söz konusu tarih ve saat ile ilgili detaylar ise merak ediliyor.

SAKARYA BÖLGESİ ETKİLENİYOR

Güncellenmiş bilgilere göre, Pursaklar ilçesinde 7 Mayıs 2025’te saat 00:00’da başlayacak olan su kesintisi, 23:55’e kadar devam edecek. “Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Karaca Caddesi içerisindeki 700 mm çelik pompa çıkış hattının deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.” Bu kesinti sırasında etkilenecek bölgeler arasında Fatih Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi ve Altındağ ilçesinin Karacaören Mahallesi yer alıyor.

BALA İLÇESİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ayrıca, Bala ilçesinde 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:15’te başlayıp 16:00’ya kadar sürecek bir su kesintisi olabiliyor. “Bala ilçesi Büyükboyalık Mahallesi içme suyu deposu vana odasında tamirat çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.” Etkilenen yerler arasında yalnızca Büyükboyalık Mahallesi bulunuyor.

ÇANKAYA’DA TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

Çankaya’da 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:15’te başlayacak kesinti, 17:00’de sona erecek. “Mutlu Kent Mahallesi 1941 cadde içinde Q100’lük çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.” Burada etkilenen yerler arasında Mutlu Kent Mahallesi 1941 Cadde, 1940 Sokak ve Beta Sitesi mevcut.

YENİMAHALLE’DE PLANSIZ KESİNTİ

Yeni mahallede ise 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30’da başlayacak kesinti, 17:00’ye kadar devam edecek. “Yeni mahalle ilçesi: İnönü Mahallesi 1773 Caddesi içerisinde bulunan Ø100 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” Etkilenen yerler arasında İnönü Mahallesi 1773 civarı ve Başkent Sanayi Sitelerinin bir kısmı yer alıyor.

AKYURT’TA SU KESİNTİSİ UYGULAMASI

Akyurt’ta ayrıca 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:40’ta başlayacak kesinti, 19:00’a kadar devam edecek. “Saracalar Mahallesi Yıldırım Kümeevleri içinde oluşan arıza nedeni ile ilgili su kesintisi uygulanacaktır.” Etkilenen yerler Saracalar Mahallesi Yıldırım Kümeevleri olarak belirtiliyor.