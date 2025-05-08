Ankara Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 8 Mayıs günü meydana gelecek su kesintileri ile ilgili bilgileri yayımladı. Bu tarihte hangi ilçelerde su kesintisi olacağını öğrenmek, yaşam kalitesini sürdürebilmek için önemli bir konu.

ETKİLENEN İLÇELER VE DETAYLAR

Kesintiler hakkında bilgi almanız için ASKİ’nin internet sitesine göz atabilirsiniz. Altındağ ilçesinde Baraj mahallesi Osmanlı Caddesi içindeki içme suyu şebeke borusundaki arıza nedeniyle “8.05.2025 10:00” ile “8.05.2025 20:00” saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Etkilenen yerler arasında Baraj Mahallesi’nin bir kısmı bulunuyor.

Haymana ilçesinde, içme suyu ana iletim hattında meydana gelecek arızadan dolayı “8.05.2025 10:45” ile “8.05.2025 16:00” arasında su kesintisi olacaktır. Etkilenen mahalleler ise Medrese, Seyran, Çaldağ ve Yeni Mahalle olarak belirlenmiş.

BİRDEN FAZLA BÖLGEDE KESİNTİ

Beypazarı ilçesinde, Hacıkara mahallesi Tamirciler 2 Sokak’taki su arızası sebebiyle “8.05.2025 11:50” ile “8.05.2025 17:00” arasında kesinti yapılacak. Ayrıca, Ayaş’ta Çanıllı Mahallesi’nde meydana gelen 160’lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeniyle “8.05.2025 15:00” ile “8.05.2025 19:30” saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Etkilenen yerler arasında Çiğdemci ve Uluyol mahalleleri yer alıyor.

Sincan’da ise, İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen içme suyu ana şebeke hat arızası nedeniyle “8.05.2025 15:30” ile “8.05.2025 20:00” saatleri arasında plansız su kesintisi olabiliyor. Burada etkilenen yerler Akşemsettin, İstasyon ve Plevne mahalleleri.

DİĞER KESİNTİLERDEN HABERDAR OLUN

Ayaş’taki bir diğer su kesintisi ise Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Arıklar mevkiinde, Türk Telekom ekiplerinin çalışmaları sırasında oluşan boru hasarından dolayı “8.05.2025 15:50” ile “8.05.2025 20:00” saatleri arasında olacaktır.

Etimesgut ve Beypazarı ilçelerinde de su kesintileri yaşanacağına dair uyarılar yapılmış olup, ayrıntılı bilgiler ASKİ’nin resmi web sayfasından incelenebilir. Su kesintileri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşarak, hazırlık yapmak her birey için önem taşıyor.