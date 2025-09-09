Ankara Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANADAĞITIMI PLANLANAN SU KESİNTİLERİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 9 Eylül tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler duyuruldu. Suların ne zaman geleceği ve saatleri hakkında bilgi almak için, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden kendi ilçenizle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÇUBUK İLÇESİNDEN SU KESİNTİSİ BİLGİSİ

“Çubuk’ta arıza tarihi 9.09.2025 saat 08:30’da başlayıp, tamir tarihi 9.09.2025 saat 17:00’de sona erecek.” Aşağı Çavundur Mahallesi’nde meydana gelen su arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır. Etkilenen yerler arasında “Aşağı Çavundur” bulunmaktadır.

SİNCAN’DA AKAN SULARDA GEÇİCİ DURAKLAMA

“Sincan ilçesinde, arıza tarihi 9.09.2025 saat 13:45’te başlayıp, tamir tarihi 9.09.2025 saat 18:00’de tamamlanacaktır.” Fevzi Çakmak Mahallesi, 6. Cadde’de oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız bir su kesintisi yaşanmaktadır. Etkilenen yerler arasında “Fevzi Çakmak Mahallesi’nin bir kısmı” yer alıyor.

MAMAK İLÇESİ’NDEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

“Mamak’ta, arıza tarihi 9.09.2025 saat 15:25’te başlayıp, tamir tarihi 9.09.2025 saat 18:00’de bitmektedir.” Akşemsettin Mahallesi’nde aniden meydana gelen Q125’lik duktil boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen yerler “Akşemsettin Mahallesi, Duralı Alıç Mahallesi ve Boğaziçi Mahallesi üst kotları” olarak belirlenmiştir.

KEÇİÖREN’DE SU KESİNTİSİ UYARISI

“Keçiören’de arıza, 9.09.2025 saat 16:10’da başlayıp, tamir tarihi ise 9.09.2025 saat 19:00’da olacaktır.” Ayvalı Mahallesi, Mini Sokak’ta inşaat firmanın verdiği hasar sebebiyle su kesintisi olacağı bildirilmektedir. Etkilenen yerler arasında “Ayvalı Mahallesi ve civarı” bulunmaktadır.

GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ SU KESİNTİSİ

“Gölbaşı ilçesinde, arıza tarihi 9.09.2025 saat 16:15’te başlayacak ve tamir tarihi 9.09.2025 saat 19:00’dadır.” Karşıyaka Mahallesi, 691/1 Sokak’ta meydana gelen arızadan ötürü plansız su kesintisi gerçekleşecektir. Etkilenen yerler arasında “Karşıyaka Mahallesi’nin bir kısmı” yer alıyor.