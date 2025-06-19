Ankara Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 19 Haziran tarihinde Ankara genelinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını bildirdi. Su kesintisinin hangi saatlerde olacağı ve etkileyen bölgeler hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.

POLATLI İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Polatlı’da 19 Haziran 2025 tarihinde saat 08:30’da başlayan su kesintisi, 19:00’da sonlanacak. Arıza, Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen bir sorun nedeniyle gerçekleşiyor. Kesintiden etkilenen yerler, Fatih Mahallesi’nin bir bölümü olarak belirtiliyor. Ayrıca, Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde saat 10:00’da başlayan bir diğer plansız su kesintisi ise 16:00’da son bulacak. Bu durumdan da Şehitlik Mahallesi’nin bir kısmı etkileniyor.

SEREFLIKOÇHISAR’DA SU KESİNTİSİ

Şereflikoçhisar’da, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 10:05 ile 14:05 arasında dört saatlik bir su kesintisi gerçekleşecek. Arızanın kaynağı, Karamollauşağı Mahallesi sınırlarındaki içme suyu dağıtım şebeke hattındaki bir sorun. Kesintiden etkilenen yerler arasında Hamzalı Mahallesi, Çavuş Mahallesi ve Karamollauşağı Mahallesi bulunuyor.

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ

Yeni Mahalle ilçesinde 19 Haziran 2025 tarihinde saat 11:30’da başlayan su kesintisi 23:00’e kadar devam edecek. Arıza, İvedik Köy Mahallesi Atatürk Cad. içindeki Ø500 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında oluştu. Bu durumdan etkilenen bölgeler İvedik Köy, Atatürk Cad., Yakacık Kurban Alanı ve Hurdaçılar Sitesi alt kodları olarak belirtildi.

PURSAKLAR’DA SU KESİNTİSİ

Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Turgut Reis Sokak’ta yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 19 Haziran 2025 tarihinde saat 15:30’dan 17:30’a kadar su kesintisi uygulanacak. Etkilenen yerler ise Saray Fatih Mahallesi’nin bir kısmı olarak duyuruldu.

ETİMESGUT’TA SU KESİNTİSİ

Etimesgut İlçesinde, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 16:50’de başlayacak olan su kesintisi 20:00’de sona erecek. Arıza, Ahimesut Mahallesi 1785 Sokak’taki içme suyu hattında meydana geldi. Kesintiden Ahimesut Mahallesi ve Ay Yıldız Mahallesi’nin bir kısmı etkileniyor.

Bu su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.