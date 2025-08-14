Ankara Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

Ankara’da su kesintileriyle ilgili önemli bilgiler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Kesintilerin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. İşte ASKİ’nin 14 Ağustos su kesintisi saatleri hakkında detaylar.

ÇUBUK İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: “Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarında meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.”

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarına bağlı sokaklar.

BEYPAZARI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 13:00:00

Detay: “Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokakta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokak, Pınar 2-3 ve Ayvaşık Mahallesinin bir kısmı.

POLATLI İLÇESİNDE PLANLI KESİNTİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 15:00:00

Detay: “Plansız su kesintisi: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hatında 3. şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. (Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir bölümü.

PURSAKLAR İLÇESİNDE SU KESİNTİLERİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 17:00:00

Detay: “Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi bir kısmı.

Arıza Tarihi: 14.08.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 17:00:00

Detay: “Pursaklar ilçesi Saray Osmangazi Mahallesi Dağcı Caddesi içerisinde su inşaat tarafından bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Saray Osman Gazi Mahallesi.

ETİMESGUT İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 14:10:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 18:00:00

Detay: “Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. (Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi bir kısmı.

YENİMAHALLE İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 21:00:00

Detay: “Yeni Mahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi içerisinde bulunan P23 pompa istasyonunda meydana gelen enerji kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe Mahallesi.

ÇANKAYA İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 14.08.2025 19:30:00

Detay: “Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2818 Sokak içerisinde bulunan 100 lük çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. (Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İlko Sitesi tamamı.