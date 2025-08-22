Ankara Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DAKİ SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ağustos günü Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Su kesintilerinin hangi saatlerde olacağı ve hangi ilçeleri etkileyeceği merak ediliyor. Güncel bilgi için ASKİ’nin internet sitesi üzerinden ilçenizin başlığı altındaki bilgileri takip edebilirsiniz. ASKİ’den yapılan açıklama şu şekilde.

AYAŞ’TA SU KESİNTİSİ

Ayaş’ta 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 08:00’de başlayan su kesintisi, 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:00’te sona erecek. Kesintinin sebebi, Başbereket Mahallesi’nde içme suyu deposunun temizliği. Kesintiden etkilenen yerler: Ayaş Başbereket Mahallesi.

POLATLI İLÇESİNDE GECİKEN SU

Polatlı’da yaşanan arıza nedeniyle 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00’de su kesintisi başlayacak ve 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00’da su akışı sağlanacak. Şentepe Mahallesi’ndeki içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza, plansız su kesintisine neden oldu. Kesintiden etkilenen yerler: Şentepe Mahallesi’nin bir bölümü.

YENİMAHALLE’DEKİ SU KESİNTİSİ

Yeni mahallede, İvedik Köy Mahallesi’nde bulunan içme suyu şebeke hattında 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:25’te başlayacak bir su kesintisi yaşanacak. Tamir süresi 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00 olarak planlandı. Kesintiden etkilenen yerler: İvedik Köy içi ve İvedik ASKİ Lojmanları.

MAMAK’TA ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

Mamak ilçesinde, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve saat 16:00’da sonlanacak bir su kesintisi yaşanacak. Lalahana İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenen yerler: Lalahana İstasyon Mahallesi, Vatan Caddesi ve alt kotları.

YENİMAHALLE’DE SU ARIZASI

Yeni mahallede, Yuvaköy Mahallesi’nde 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 12:00’de başlayacak ve 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 23:00’te sona erecek bir su kesintisi uygulanacak. İçe ve dışa dönük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızanın sebebiyle plansız su kesintisi yapılıyor. Kesintiden etkilenen yerler: Yuvaköy Mahallesi, Katre Konutları civarı.