Ankara Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER BELİRLENDİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Haziran günü su kesintisi ile karşılaşacak ilçeleri açıkladı. Sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte 21 Haziran Ankara su kesintisi saatleri! Ankara’daki güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler için, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunan ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında detaylar elde edilebilir.

KAHRAMANKAZAN İÇİN SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arıza tarihi 20.06.2025 09:30:00 ve tamir tarihi 21.06.2025 17:00:00 olarak belirlenen kesinti, Kahramankazan ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde içme suyu sıkıntıları nedeniyle gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi. Etkilenen yerler arasında Orhaniye, Dağyaka, Saray ve çeşitli caddeler yer alıyor.

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Yeni mahalle ilçesinde arıza tarihi 21.06.2025 11:00:00 olarak belirlenirken, tamir tarihi aynı gün 16:00:00. Açıklamada, “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadesi yer alıyor. Problemin kaynağı, Yakacık Mahallesi 3585 Cadde’deki içme suyu şebeke hattında yaşanan arıza.

PURSAKLAR’DA YAŞANAN SU KESİNTİLERİ

Arıza tarihi 21.06.2025 11:00:00, tamir tarihi ise 21.06.2025 15:00:00 olarak belirlenen bir başka kesinti Altınova Mahallesi Okul Sokak’ta meydana geldi. Aynı gün içinde Yeşilova ve Yeşilyurt mahallelerinde de içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanacak.

POLATLI VE MAMAK’TA SU KESİNTİLERİ

Polatlı ilçesinde arıza tarihi 21.06.2025 15:00:00, tamir tarihi 21.06.2025 19:00:00 olarak belirlendi. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Mamak ilçesi de benzer bir kesinti yaşayacak; arıza 21.06.2025 15:20:00’de başlayıp, tamir çalışmaları 19:00:00’da sona erecek.