Ankara Su Kesintisi Detayları Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 8 Eylül günü Ankara’nın farklı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Kesintilerle ilgili saatler ve detaylar ise internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Ankara’daki su kesintilerine ilişkin bilgilere ulaşmak isteyenler, ASKİ’nin web sayfasındaki ilgili ilçelerin altında yer alan başlıklar vasıtasıyla detaylara erişebilir.

NALLIHAN’DA MEYDANA GELEN ARIZA

Nallıhan ilçesinde 7 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00’da başlanan su kesintisi, 8 Eylül 2025’te saat 18:00’de sona erecek. Sondaj kuyusu motor arızası (yanık) nedeniyle meydana gelen plansız kesinti, Kuzucular Mahallesi’nde etkili olacak.

POLATLI İLÇESİNDE YEREL ARIZALAR

Polatlı ilçesinde, 8 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da başlayan su kesintisinin, aynı gün saat 17:00’de bitmesi bekleniyor. Çamlıca Mahallesi’ndeki içme suyu dağıtım hattında gerçekleşen arıza nedeniyle bu bölgedeki bazı alanlar etkileniyor. Ayrıca, 14:20’de başlayan bir diğer kesinti ise Şehitlik Mahallesi Kimya Sokak’ta meydana gelen arıza dolayısıyla yaşanıyor ve gün içerisinde saat 19:00’da tamamlanması öngörülüyor.

GÖLBAŞI VE BEYPAZARI’NDA SU KESİNTİLERİ

Gölbaşı ilçesinde, 8 Eylül 2025 tarihinde saat 13:00’de başlayan kesintinin ise 17:00’de sonlanması bekleniyor. Taşpınar Mahallesi’ndeki içme suyu hattında meydana gelen arıza, plansız kesintiyi zorunlu kılıyor. Beypazarı ilçesinde de, Hacıkara Mahallesi’nde 14:30’da başlayan kesinti ise 20:00’de sona erecek. Bu kesintiler, Vali Doğan Ünlüsoy Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle yapılıyor.

Bu su kesintileri için ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış bekliyor.