Ankara Su Kesintisi Detayları Açıklandı

Elmadağ’da su kesintisi bilgileri duyuruldu. ASKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında soruların yoğun şekilde araştırıldığını belirtiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Mart tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Peki, su ne zaman geri gelecek ve hangi saat dilimlerinde etkili olacak? İşte ASKİ’nin 21 Mart Ankara su kesintisi saatleri ile ilgili bilgileri…

ARIZA TARİHİ VE TAMİR TARİHİ

Arıza tarihi 21.03.2025 olarak belirtiliyor ve saat 16:40’da başlayacak. Tamir tarihi ise aynı gün saat 20:30 olarak planlanmış durumda. Su kesintisinin sebebi, Yenipınar Mahallesi’nde Haydar Manav Caddesi içindeki su arızasından kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

ETKİLENEN YERLER

Su kesintisinden etkilenecek olan yer ise Yenipınar Mahallesi olarak belirtiliyor. Bu bölgedeki vatandaşların su ihtiyaçlarını planlamaları önem taşıyor.