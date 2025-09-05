Ankara Su Kesintisi Duyuruldu

Ankara’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Eylül tarihinde su kesintisi uygulanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisinin ne zaman sonlanacağı ve saat kaçta suların geleceği merak ediliyor. İşte ASKİ 5 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİNE DAİR BİLGİLER

Güncel su kesintileri ile ilgili olarak ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeye dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilir: “Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir arıza yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”

BEYPAZARI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde su kesintisi 5 Eylül 2025 tarihinde, saat 22:00’da başlayacak ve 6 Eylül 2025 saat 08:00’de sonlanacak. Bu kesinti nedeniyle etkilenen yerler arasında İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi ve Ayvaşık Mahallesi’nin bir kısmı bulunuyor.

POLATLI İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Polatlı ilçesinde ise 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22:20’de başlayan su kesintisi, 6 Eylül 2025 tarihinde saat 02:00’de sona erecek. Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesindeki bir arıza nedeniyle plansız olarak su kesintisi uygulanıyor. Bu kesinti nedeniyle etkilenen bölgeler ise Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Zafer Mahallesi’nin bir bölümü olarak duyurulmuştur.