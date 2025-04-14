Ankara Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’da su kesintisi ile ilgili bilgiler 14 Nisan’da güncellenmiş durumda. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bu tarihte hangi ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek, saatleri nedir? İşte ASKİ’nin duyurmuş olduğu 14 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

GÜNCEL SU KESİNTİLERİ VE DETAYLARI

Ankara’daki su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bağlı bulundukları ilçelere ait bilgilere ulaşabilir. Örneğin, Keçiören ilçesinde meydana gelecek su kesintisiyle ilgili detaylar şu şekilde:

Arıza Tarihi: 14.04.2025 12:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 20:00

Detay: Plansız su kesintisi! Yenimahalle ilçesindeki Q1000’lik hat üzerinde meydana gelen arızadan kaynaklı olarak Keçiören ilçesinde de etkilenmeler yaşanmaktadır. Arıza giderildiğinde, bu ilçedeki olumsuz durum sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ayvalı, Etlik, Sancaktepe, Yükseltepe, Şehit Kubilay, Yayla, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Pınarbaşı, Bağlarbaşı, Aktepe, Yeşiltepe, Bademlik, Şenlik, Şefkat, Uyanış, Osmangazi, Atapark, Yakacık.

ÇUBUK VE YENİMAHALLE İLÇELERİNDEKİ SU KESİNTİLERİ

Çubuk ilçesinde de bir su kesintisi uygulanıyor. Detaylar şu şekilde:

Arıza Tarihi: 14.04.2025 13:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 17:00

Detay: Çubuk ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünde meydana gelen su arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

Yenimahalle ilçesindeki su kesintisiyle ilgili bilgiler:

Arıza Tarihi: 14.04.2025 12:00

Tamir Tarihi: 14.04.2025 20:00

Detay: Yenimahalle ilçesinin Anadolu Mahallesi 468. Sokak içerisinde bulunan Ø1000 mm çapındaki içme suyu ana iletim hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi üst kotları ve civarı.