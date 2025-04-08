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Ankara Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİ

Ankara’da su kesintisi olan yerler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 8 Nisan günü bazı ilçelerde su kesintileri gerçekleşeceğini bildirdi. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte, ASKİ tarafından duyurulan 8 Nisan su kesintisi saatleri.

ÇANKAYA İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2025, 13:30
Tamir Tarihi: 8.04.2025, 20:00
Detaylar: Gaziosmanpaşa mahallesi Uğur Mumcu caddesi no:54 adresinde, kanal ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda 150 lik şebeke hattının ek yerinin atması nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Bu çalışma tamamlanana kadar su kesintisi devam edecek.

Etkilenen Alanlar: Gaziosmanpaşa, Büyükesat, Bademlidere, Bağcılar, Aşıkpaşa mahalleleri.

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