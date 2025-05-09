Ankara Su Kesintisi Duyuruldu

Ankara’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 9 Mayıs günü su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Su kesintisinin hangi saatlerde gerçekleşeceği ise merak ediliyor. İşte ASKİ’nin belirlediği su kesintisi tarihleri ve saatleri.

BEYPAZARI İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:00’da başlayan su kesintisi, toplamda iki saat sürecek. Tamir çalışmaları saat 16:00’da tamamlanacak. Kesintiden etkilenen yerler, Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Ümitbölükoğlu Caddesi ve çevresidir. ASKİ, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

BALA İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Bala ilçesinde ise su kesintisi 7 Mayıs 2025’te saat 08:15’te comenzlayacak ve 16:00’ya kadar devam edecek. Bu kesinti, Büyükboyalık Mahallesi içme suyu deposu vana odası üzerinde gerçekleştirilecek olan tamirat çalışmalarından kaynaklanıyor. Kesintiden etkilenen alan, Büyükboyalık Mahallesi’dir.