Ankara Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 2 Mayıs tarihinde su kesintisi meydana gelecek ilçeler bildirildi. Suyun ne zaman ve saat kaçta gelmesi bekleniyor? İşte ASKİ’nin 2 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri hakkında güncel detaylar!

ASKİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BİLGİ ALMA İMKANI

Ankara’da yaşanacak su kesintilerine dair gelişmeleri takip etmek için, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesine girerek bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Güncel su kesintileri hakkında detaylara bu şekilde erişim sağlamak mümkün oluyor.

ÇANKAYA’DA SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Çankaya’da su kesintisi 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek. Arıza saati 11:40’ta başlayacak ve 16:00’da tamamlanması bekleniyor. Kesinti, İşçi Blokları Mahallesi’nde 1506 Cadde ile 1502 Sokak köşesinde bulunan Q110’luk pe boru arızasından dolayı yaşanıyor. Etkilenen yerler arasında İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde, 1502 Sokak, 1501 Sokak ve 1545/2 Sokak bulunmaktadır.

MAMAK’TA PLANLI SU KESİNTİSİ

Mamak bölgesinde de önemli bir su kesintisi yaşanacak. Bu kesinti 2 Haziran 2025 tarihinde, saat 15:50’de başlayacak ve 19:30’da sona erecek. Planlı su kesintisi, Kayaş Mahallesi’nde 1520/1 Sokak içinde ani olarak meydana gelen Q100’lük duktil boru arızası sebebiyle gerçekleştiriliyor. Etkilenen yerler Kayaş Mahallesi olarak belirtiliyor.