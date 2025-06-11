Ankara Su Kesintisi Duyurusu Yapıldı

ANKARA SU KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan bölgeler belli oldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 11 Haziran’da su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği merak konusu. ASKİ’nin verilerine göre, güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ’nin resmi internet sitesinde kendi ilçenizin başlığı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

YENİMAHALLE İLÇESİ SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Yenimahalle’de 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin nedeni, “Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi” kapsamında Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde Ø1600mm çelik boru hattından mevcut şebekeye Ø300mm branşman bağlantısının gerçekleştirilmesi. Su kesintisinden Esentepe ve Ergenekon mahallelerinin bir kısmı etkileniyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

SİNCAN İLÇESİNDEKİ PLANSIZ SU KESİNTİSİ

Sincan ilçesinde, Gazi Mahallesi Gıpta Caddesi’nde meydana gelen bir arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmakta. Kesinti, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10:40 ile 17:00 arasında sürecek. Etkilenen bölgeler Gazi Mahallesi içindeki Gıpta Caddesi, Çalı Caddesi ve çevresidir. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

ÇANKAYA İLÇESİ SU KESİNTİSİ BİLGİSİ

11 Haziran 2025 tarihinde saat 12:50 ile 16:00 arasında Çankaya’da Yakupabdal Mahallesi’nde Serpmeler caddesindeki 160’lık şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Bu durumdan, Yakupabdal Mahallesi’nin üst kotları etkilenecek.

ETİMESGUT İLÇESİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde 11 Haziran 2025 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında içme suyu hattında oluşan bir arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden Yeni Bağlıca Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecek. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

MAMAK İLÇESİ SU KESİNTİSİ HAKKINDA

Mamak’ta, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 13:40 ile 18:20 arasında Kayaş Mahallesi’nde ani olarak oluşan Q100’lük duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşanacak. Bu durumdan Kayaş Mahallesi etkilenmektedir.

ETİMESGUT İLÇESİ DEVLET MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi 259 Sokak’ta 11 Haziran 2025 tarihinde saat 15:00 ile 18:00 arasında içme suyu hattında oluşan bir arıza nedeniyle plansız su kesintisi olacak. Bu kesintiden Eryaman Mahallesi ve Devlet Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecek. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”