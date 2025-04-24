Ankara Su Kesintisi Hakkında Bilgi

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Ankara’da 24 Nisan tarihinde su kesintileri yaşanacak ilçeler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklandı. Bu kesintilerin saatleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için ASKİ’nin internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabiliyor.

KEÇİÖREN İLÇESİ

Arıza Tarihi: 24.04.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.04.2025 23:00:00

Detay: “PLANLI SU KESİNTİSİ!” Keçiören Bölgesi P-12 pompa istasyonunda yapılacak elektrik çalışma sebebiyle bu saatler arasında belirtilen mahallelerde su temini mümkün olmayacaktır.

Etkilenen Yerler: Kuscagiz Mahallesi, Esertepe Mahallesi, Atapark Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kanuni Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Yayla Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi, Şehit Kubilay Mahallesi, Yükseltepe Mahallesi, Bademlik Mahallesi.

YENİMAHALLE İLÇESİ

Arıza Tarihi: 24.04.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 24.04.2025 23:00:00

Detay: “PLANLI SU KESİNTİSİ!” Yenimahalle ilçesinde de Keçiören Bölgesi P-12 pompa istasyonundaki elektrik çalışma nedeniyle belirtilen saatlerde aşağıdaki mahallelerde su temin edilemeyecektir. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Burç Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi’nin bir kısmı, Çiğdemtepe Mahallesi, Avcılar Mahallesi’nin bir kısmı.

BEYPAZARI İLÇESİ

Arıza Tarihi: 24.04.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 24.04.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Mescit 2 Sk ve çevresi.

Arıza Tarihi: 24.04.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 24.04.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi, Esertepe Sokak’ta oluşan arıza dolayısıyla su kesintisi gerçekleştirilecektir. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi, Esertepe Sokak ve çevresi.