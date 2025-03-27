Ankara Su Kesintisi Olan Bölgeler Açıklandı

ANKARA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Mart günü gerçekleşecek su kesintilerinin olduğu bölgeleri açıkladı. Kesintilerin saatleri ve yerleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ASKİ’nin internet sitesinden bulunduğunuz ilçenin ilgili bölümüne göz atabilirsiniz.

BALA BELEDİYESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.03.2025 13:00

Tamir Tarihi: 26.03.2025 19:00

Detay: “Bala, Bahcekardalak Mahallesi içmesuyu deposu vana odasında tamirat çalışması yapılacağından su kesintisi yapılacaktır.”

Etkilenen Yerler: Bahcekardalak Mahallesi

ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.03.2025 11:40

Tamir Tarihi: 27.03.2025 13:40

Detay: “Şereflikoçhisar Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle 11:40-13:40 saatleri arası 2 saatlik su kesintisi olacaktır.”

Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

ÇANKAYA’DA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.03.2025 15:30

Tamir Tarihi: 27.03.2025 20:30

Detay: “Beytepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı içinde bulunan 160’lık pe boru arızasından dolayı kesintisiz yapılmıştır.”

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı, Alaca Atlı Mahallesi 3336 Caddesi tamamı, 3346 Cadde üst kotlarının tamamı, 4844 Cadde tamamı